Toluca Marcel Ruiz regresa con el Toluca a la banca en partido ante LA Galaxy El jugador de los Diablos Rojos y la Selección Mexicana lucha por estar en el Mundial 2026.

Video ¡Sorpresa! Marcel Ruiz saldrá a la banca para el juego de Toluca en Los Ángeles

Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca y de la Selección Mexicana, apareció como suplente para el partido entre los escarlatas y el LA Galaxy dentro de la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Ruiz hizo el viaje a California con su equipo y apareció en la banca, después de estar lesionado desde marzo pasado, justamente en este torneo.

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Marcel Ruiz sufre una rotura parcial de ligamento en la rodilla. El hecho de que sea parcial, ha permitido que Marcel Ruiz considere incluso no operararse.