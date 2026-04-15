    Toluca

    Marcel Ruiz regresa con el Toluca a la banca en partido ante LA Galaxy

    El jugador de los Diablos Rojos y la Selección Mexicana lucha por estar en el Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Sorpresa! Marcel Ruiz saldrá a la banca para el juego de Toluca en Los Ángeles

    Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca y de la Selección Mexicana, apareció como suplente para el partido entre los escarlatas y el LA Galaxy dentro de la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Ruiz hizo el viaje a California con su equipo y apareció en la banca, después de estar lesionado desde marzo pasado, justamente en este torneo.

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    Marcel Ruiz sufre una rotura parcial de ligamento en la rodilla. El hecho de que sea parcial, ha permitido que Marcel Ruiz considere incluso no operararse.

    El mediocampista aspira a estar en la Copa Mundial de la FIFA 26 y, por ello, es que no ha pasado por el quirófano, en busca de una recuperación conservadora.

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