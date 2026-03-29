Mundial 2026 México sube un puesto en el ranking de la FIFA tras empate con Portugal De esta manera impactó el juego amisto ante Portugal en el Estadio Banorte.

Video México sube un lugar en el ranking de FIFA tras empate con Portugal

El empate sin goles entre la Selección de México y su similar de Portugal celebrado en el Estadio Banorte tuvo impacto en el ranking de la FIFA para el combinado dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre.

La famosa clasificación del máximo organismo del futbol mundial recientemente implementó el formato de ranking en tiempo real que modifica el listado tras los resultados de los partidos del día.

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Antes del amistoso en el Estadio Banorte, la Selección Mexicana aparecía en el decimosexto lugar del ranking, pero tras el empate con Portugal, el Tri subió un peldaño para quedar en el lugar 15.

¿CÓMO QUEDÓ PORTUGAL EN EL RANKING DE FIFA?

Y es que no era para menos, ya que el Tri logró salir ileso en casa ante una de las potencias mundiales y favorita para contender por el título del Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

En cuanto al rival Portugal, los dirigidos por Roberto Martínez aparecían en la sexta posición antes del juego y ganaron un lugar en la lista.