Mundial 2026 Javier Aguirre reconoce que hay que mejorar el gol en la Selección Mexicana El Tri sufre por falta de gol y el 'Vasco' Aguirre lo reconoce rumbo al Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Esto es lo que le ocupa a Javier Aguirre para enfrentar a Bélgica

Uno de los mayores problemas que ha padecido la Selección Mexicana en los últimos meses bajo el mando de Javier Aguirre ha sido la falta de gol, a lo que el entrenador indicó que es un tema que ha tratado de resolver con el paso del tiempo.

En los últimos 29 partidos de la selección, se han convertido 38 goles, 11 de ellos han sido obra de Raúl Jiménez. En la zona de los delanteros otro con múltiples dianas es Germán Berterame, pero apenas con dos, lo que los números son claros. Fuera de Jiménez no hay otro hombre que pueda anotar.

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¿Qué respondió Javier Aguirre sobre la falta de gol en la selección mexicana?

El 'Vasco' Aguirre fue cuestionado sobre estos datos, los cuales son claramente un detalle en el que tiene que trabajar en estos últimos meses de cara a la Copa Mundial 2026.

“Desde luego que la finalización es la parte más compleja del futbol, toda la estructura del equipo, de cómo llegamos al área, la expectativa de gol y es cierto que va por rachas. Hemos visto que Berterame y Armando González estos últimos dos torneos han hecho un montón de goles, Santi Giménez por otra parte hizo algún gol con nosotros en ese sentido en el puesto específico de centro delantero estoy tranquilo”, refirió el estratega mexicano en conferencia de prensa previo al encuentro amistoso que sostendrá el Tri ante Bélgica este martes en Chicago.

El gol en el Tri no depende solo de los delanteros

Por otra parte, recordó que esto se trata de un equipo y que el gol no solo recae en uno o dos elementos, sino en una una baraja de delanteros, quienes hay que recordar, también tienen otras funciones.

“No necesariamente ellos tienen que hacer los goles, muchas veces generan espacios, muchas veces atraen marcas, hay mucho más que definir, pero desde luego es una área de mejora para nosotros, el ataque ofensivo del equipo, la idea de los costados. El otro día terminamos con Julian (Quiñones), Armando (González) y Berterame, los delanteros con gol, y nosotros seguimos en la búsqueda de ello y son datos no opiniones, por lo que sí hay que mejorar en ese sentido”, destacó.