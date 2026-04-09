Mundial 2026 Rodrigo Huescas regresa con Copenhague tras lesión y sueña con el Mundial 2026 El lateral acelera su recuperación en busca de meterse a la convocatoria final de la Selección Mexicana.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Rodrigo Huescas regresa en Copenhague tras lesión de cara al Mundial 2026

Rodrigo Huescas sigue trabajando lo más rápido posible para recuperarse de su lesión y conseguir el milagro de meterse a la lista final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México, luego de que el jugador ya comenzó a trabajar en campo con su equipo, el FC Copenhague.

Mediante sus redes sociales, el joven lateral de 23 años mostró una historia donde camina alrededor del campo junto a otra persona del equipo. Huescas saluda a un sector de las gradas con un buen estado de ánimo.

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¿Cómo avanza Rodrigo Huescas en su recuperación?

Desde hace unos días, el elemento del FC Copenhague ya había publicado algunas otras historias de su recuperación con trabajos de gimnasio, lo que causó un gran ánimo entre sus seguidores.

La lesión de Rodrigo Huescas ocurrió el pasado mes de octubre en un encuentro de Champions League ante el Qarabag. El resultado fue una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

¿Huescas tendrá posibilidades de ir a la Copa Mundial?

Desde entonces, el canterano de Cruz Azul no ha podido ver acción dentro de ninguna competición y, aunque luce complicado que logre colarse a la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa Mundial FIFA 2026, es una grata noticia para el futbol mexicano que su recuperación vaya por buen camino.

Rodrigo Huescas llegó al FC Copenhague en julio de 2024; desde entonces había aumentado su participación en la liga doméstica y a nivel internacional, registrando tres goles y siete asistencias.