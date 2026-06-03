México 2026 Ratifican a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2030 Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, confirmó que el exjugador del Barcelona tomará las riendas para el periodo 2026-30.

Video El proyecto de Rafa Márquez al frente del Tri se respetará

El proceso de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2026-20230 se respetará. El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, lo ratificó.

“Dentro de la Selección hay un contrato firmado con Rafa Márquez donde tiene el contrato hasta 2030 para ser el próximo director técnico de la Selección Nacional. Al interior de la FMF no hemos hablado sobre otra alternativa.

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“Seguimos con ese plan, es un plan muy sólido que ha permitido a Rafa Márquez no sólo trabajar y aprender con Javier Aguirre, sino también visorear”, indicó el directivo del conjunto nacional mexicano en entrevista con Francisco Arredondo para TUDN.

A una semana del debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, se busca ser realista respecto a las expectativas que se pudieran generar.

“Una selección que ha venido de menos a más y que está llegando en plenitud y forma a la Copa del Mundo. El enfoque del grupo, de la selección, es ir partido a partido. Ya lo demás es adelantarnos a algo que es especular nada más”, comentó Ivar Sisniega.