Mundial 2026 Javier Aguirre apoya totalmente a Rafa Márquez como sustituto en el banquillo El Vasco terminó con la polémica sobre su relación con el hoy auxiliar en la Selección Mexicana.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Javier Aguirre respalda totalmente a Rafael Márquez en el Tri

Javier Aguirre estuvo presente ante los medios de comunicación previo al juego de la Selección Mexicana ante Serbia, último juego de preparación para el Mundial 2026.

El Vasco fue cuestionado por la actividad de Rafa Márquez en parte de su cuerpo técnico y cómo lo ve en el futuro o si considera que se irá.

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“Yo de Rafa te podría decir con toda seguridad, él tiene contrato, está feliz en la selección, está armando su cuerpo técnico, está viendo qué sigue, tienen Nations League, tienen Copa Oro, eliminatorias, yo creo que Rafa está más que preparado para continuar”.

Javier Aguirre destacó la evolución de Márquez como director técnico en el Tri y que el equipo se quedaría en buenas manos cuando él deje el cargo.

“ La evolución de Rafa ha sido a pasos agigantados, el primer Rafa que llegó quiso acomodarse y ver, hoy lo ves entrenar y dices, este es entrenador, yo me hago de costadido en poco tiempo y sigue él, no le veo mayor problema en este aspecto”.

Así se enteró Javier Aguirre de lo sucedido en América

Este mismo miércoles por la tarde, se dio a conocer que André Jardiné dejó de ser el técnico del América, y así reaccionó Javier Aguirre a la noticia.

“No tenía idea de esto que me dices de Jardine”, mencionó el Vasco ante lo que pasó en la institución azulcrema.