    México 2026

    Mochis Cárdenas ve bien que Memo Ochoa sea titular en el Mundial 2026

    El portero de Rayados aseguró que quizá le falta rodaje para ser considerado por Javier Aguirre.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Luis Mochis Cárdenas respalda a Guillermo Ochoa para ser titular

    Luis 'Mochis' Cárdenas habló sobre el debate en la portería en la Selección Mexicana tras la lesión de Luis Ángel Malagón y la posibilidad abierta para que Guillermo Ochoa sea convocado.

    "Es un histórico del futbol mexicano, por algo ha hecho lo que ha hecho, conseguido lo que ha conseguido, si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo".

    PUBLICIDAD

    Cabe recordar que Memo Ochoa tiene el sueño de asistir a una sexta Copa del Mundo en su carrera, donde habrá que esperar si tiene participación, al haber jugador en tres de las cinco anteriores.

    Más sobre México 2026

    Conoce a Matteo Zanacca y Sebastián Mattei juveniles ítalomexicanos
    1 mins

    Conoce a Matteo Zanacca y Sebastián Mattei juveniles ítalomexicanos

    Seleccion Mexico
    Raúl Jiménez, el mexicano que no ha sido derrotado por Cristiano Ronaldo
    2 mins

    Raúl Jiménez, el mexicano que no ha sido derrotado por Cristiano Ronaldo

    Seleccion Mexico
    Pavel Pardo 'culpa' al 'Vasco' Aguirre de no jugar tres Mundiales
    1 mins

    Pavel Pardo 'culpa' al 'Vasco' Aguirre de no jugar tres Mundiales

    Seleccion Mexico
    Santiago Gimenez se suma a las 11 bajas por lesión para el México vs. Portugal
    2 mins

    Santiago Gimenez se suma a las 11 bajas por lesión para el México vs. Portugal

    Seleccion Mexico
    Jorge Jesús confirma regreso de Cristiano Ronaldo tras fecha fifa de marzo
    2 mins

    Jorge Jesús confirma regreso de Cristiano Ronaldo tras fecha fifa de marzo

    Seleccion Mexico
    Goles de Hormiga González a la par de Lamine Yamal en listado internacional sub-20
    1 mins

    Goles de Hormiga González a la par de Lamine Yamal en listado internacional sub-20

    Seleccion Mexico
    Piojo Herrera asegura que Gilberto Mora es mejor que Mastantuono
    2 mins

    Piojo Herrera asegura que Gilberto Mora es mejor que Mastantuono

    Seleccion Mexico
    Julián Araujo presenta lesión con Celtic y se prenden las alarmas en Selección Mexicana
    1 mins

    Julián Araujo presenta lesión con Celtic y se prenden las alarmas en Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Marcel Ruiz y las opciones que tiene Javier Aguirre para sustituirlo para el Mundial: ¿Obed o Fidalgo?
    2 mins

    Marcel Ruiz y las opciones que tiene Javier Aguirre para sustituirlo para el Mundial: ¿Obed o Fidalgo?

    Seleccion Mexico
    Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para iniciar recuperación
    1 mins

    Luis Ángel Malagón regresa a la Ciudad de México para iniciar recuperación

    Seleccion Mexico

    "En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para nosotros, ha sido de los mejores jugadores de México en los Mundiales, así que si se deciden por él, que sea decisión del cuerpo técnico, los que estemos aun lado debemos apoyar porque le vamos a México".

    MOCHIS CÁRDENAS SABE POR QUÉ NO ES CONVOCADO AL TRI


    El portero de Monterrey aseguró que no cree que jugar en Rayados sea un impedimento para llamar la atención de Javier Aguirre para alguna convocatoria, sino que ve otras razones válidas.

    "La verdad es que Rayados es un foco grande también para lo que es Selección Mexicana y el país, pienso más que nada que es por el tiempo que hemos venido jugado, a lo mejor me faltaría un poco más de partidos, de rodaje, no lo sé, pero no creo que sea tema del club".

    El cancerbero que se ganó la titularidad sobre el uruguayo Santiago Mele desde hace unos meses, enfatizó que sí es algo que le gustaría (ser convocado), pero debe enfocarse en hacer bien las cosas.

    "Te diría que obviamente es un sueño vestir la camiseta de la selección, ahora estoy enfocado en Rayados, de aquí soy, aquí nací, primero debo dar resultados en el equipo donde estás y después pensaremos en eso, te diría que me encantaría estar, pero ahora si no se da, estoy enfocado en que me vaya bien aquí".

    Monterrey enfrentará a Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscará recuperar la senda del triunfo y colocarse en zona de clasificación a la Liguilla.

    Video Cruz Azul vs. Monterrey: Nico Sánchez niega que eliminación en Concacaf sea fracaso
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Guillermo OchoaLuis Cárdenas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX