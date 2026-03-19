México 2026 Mochis Cárdenas ve bien que Memo Ochoa sea titular en el Mundial 2026 El portero de Rayados aseguró que quizá le falta rodaje para ser considerado por Javier Aguirre.

Video Mundial 2026: Luis Mochis Cárdenas respalda a Guillermo Ochoa para ser titular

Luis 'Mochis' Cárdenas habló sobre el debate en la portería en la Selección Mexicana tras la lesión de Luis Ángel Malagón y la posibilidad abierta para que Guillermo Ochoa sea convocado.

"Es un histórico del futbol mexicano, por algo ha hecho lo que ha hecho, conseguido lo que ha conseguido, si el cuerpo técnico decide que es él, todos como mexicanos debemos apoyarlo".

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Cabe recordar que Memo Ochoa tiene el sueño de asistir a una sexta Copa del Mundo en su carrera, donde habrá que esperar si tiene participación, al haber jugador en tres de las cinco anteriores.

"En lo personal es alguien que inspira porque ha jugado en todos lados y es muy importante para nosotros, ha sido de los mejores jugadores de México en los Mundiales, así que si se deciden por él, que sea decisión del cuerpo técnico, los que estemos aun lado debemos apoyar porque le vamos a México".

MOCHIS CÁRDENAS SABE POR QUÉ NO ES CONVOCADO AL TRI



El portero de Monterrey aseguró que no cree que jugar en Rayados sea un impedimento para llamar la atención de Javier Aguirre para alguna convocatoria, sino que ve otras razones válidas.

"La verdad es que Rayados es un foco grande también para lo que es Selección Mexicana y el país, pienso más que nada que es por el tiempo que hemos venido jugado, a lo mejor me faltaría un poco más de partidos, de rodaje, no lo sé, pero no creo que sea tema del club".

El cancerbero que se ganó la titularidad sobre el uruguayo Santiago Mele desde hace unos meses, enfatizó que sí es algo que le gustaría (ser convocado), pero debe enfocarse en hacer bien las cosas.

"Te diría que obviamente es un sueño vestir la camiseta de la selección, ahora estoy enfocado en Rayados, de aquí soy, aquí nací, primero debo dar resultados en el equipo donde estás y después pensaremos en eso, te diría que me encantaría estar, pero ahora si no se da, estoy enfocado en que me vaya bien aquí".

Monterrey enfrentará a Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde buscará recuperar la senda del triunfo y colocarse en zona de clasificación a la Liguilla.