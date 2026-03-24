México 2026 Jesús Gallardo hace realidad meme con nueva playera de Selección Mexicana 'Tala' Rangel se le unió al defensa del Tri acerca de cómo luciría un compatriota con el jersey.

Video Jesús Gallardo bromea con la nueva playera de la Selección Mexicana

Jesús Gallardo modeló la nueva playera blanca de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 e hizo realidad el meme que de muchos aficionados a través de las redes sociales.

Esto fue a través de las redes sociales en la concentración de México rumbo al partido ante Portugal de este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte.

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CONTEXTO DEL MEME DE JESÚS GALLARDO CON MÉXICO



Desde hace algún tiempo, los internautas bromeaban siempre cuando se presentaba un nuevo jersey de México de que Jesús Gallardo lo modelara para saber cómo se le vería a muchos.

El contexto viene a raíz de broma, esto por el color de piel que tiene el jugador de la Selección Mexicana, que representa a casi la mayoría de los mexicanos, por lo que Gallardo cumplió el deseo.

"La verdad me gustó muchísimo, creo que la gente ya pedía que yo me lo pusiera para ver cómo se les iba a ver, pero sí me gustó, está muy chingón".

'Tala' Rangel igual bromea com Jesús Gallardo



En el mismo contexto, el portero de Chivas y del Tri, habló sobre el jersey de portero, en un tono morado que a su parecer no le hace lucirlo como le gustaría.

"Me gusta mucho el diseño, el color como podrás ver que soy moreno, como buen mexicano, no me hace mucho favor el color, pero me gusta mucho. Este puede ser el uniforme con el que hagamos historia".