Mundial 2026 Álvaro Fidalgo se gana el respeto: "Voy a dejar la vida por ustedes" El futbolista del Betis lanzó un motivante discurso previo al juego frente a Portugal.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video El motivante discurso de Álvaro Fidalgo al inicio del partido

En su primer partido con la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo mostró personalidad y lanzó un motivante discurso en la previa del enfrentamiento ante Portugal en el estadio Banorte.

Durante la última reunión de los futbolistas antes del pitazo inicial el mediocampista del Betis tomó la palabra y agradeció el apoyo de sus compañeros y aseguró que daría todo por ellos.

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“ Muchas gracias a todos por el recibimiento en estos días… voy a dejar la vida por todos ustedes”, fueron las palabras de Fidalgo.

Tras estas palabras el capitán del Tri, César Montes, le hizo un cariño a Fidalgo para después darse palabras de aliento entre todos los futbolistas del Tri.

Ya en el partido Álvaro Fidalgo recibió muestras de cariño por parte de la afición que lo ovacionó cuando dejó el campo de juego.

Cabe destacar que en conferencia de prensa Javier Aguirre destacó el trabajo y la personalidad de Fidalgo en su debut con la Selección Mexicana.

El mediocampista del Betis podrá tener minutos el próximo 31 de marzo en el duelo ante Bélgica donde buscará llenarle el ojo al ‘Vasco’ para meterse a la lista final del Mundial 2026.