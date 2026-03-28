    Mundial 2026

    Así entonó Álvaro Fidalgo el Himno Nacional Mexicano y lideró la arenga previa al amistoso

    El mediocampista se mostró emocionado al momento de entonar por primera vez en Himno con la Selección Mexicana y dio tremendo discurso.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video ¡Así entonó Álvaro Fidalgo el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Banorte!

    Álvaro Fidalgo protagonizó uno de los momentos más emotivos previo al partido México vs. Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte este sábado 28 de marzo cuando fue el momento de escuchar y entonar el Himno Nacional Mexicano.

    Y es que se trató de la primera ocasión en que ‘el Maguito’, quien fuera tricampeón con las Águilas del América y reciente fichaje como jugador del Real Betis de LaLiga , entonara el Himno Nacional de México con la playera de la Selección Mexicana y qué mejor marco que la catedral de futbol.

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    Otro que también lució durante el Himno Nacional Mexicano fue Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid, quien también lució en la alineación titular de Javier Aguirre en el amistoso ante Portugal como parte de su preparación hacia el Mundial 2026.

    ÁLVARO FIDALGO DA TREMENDA ARENGA PREVIO AL MÉXICO VS. PORTUGAL

    Además del emotivo momento al entonar el Himno Nacional Mexicano, Álvaro Fidalgo también protagonizó con mucho sentimiento y pasión la arenga previa al silbatazo inicial junto con los titulares del Tricolor.

    Este fue el primer llamado de Fidalgo en una convocatoria de Javier Aguirre, se espera también tenga minutos de juego para el partido ante Bélgica el martes próximo como parte dl Tricolor hacia el partido inaugural en este mismo escenario del Estadio Banorte ya en el Mundial 2026.

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