México 2026 México empata con Bélgica en partido amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 Jorge Sánchez anotó para el Tri, pero Dodi Lukebakio puso el empate para los Red Devils.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Bronca: De Bruyne le canta tiro a Lira, patea a Orbelín y Quiñones los defiende

México vs. Bélgica se juega en el Soldier Field de Chicago, partido amistoso que sirve como preparación de ambas selecciones nacionales rumbo al Mundial 2026 y en lo que es su segundo partido de esta Fecha FIFA de marzo.

La Selección Mexicana realizó varios movimientos en su alineación en comparación con el partido ante Portugal el fin de semana pasado en lo que fue también la reinauguración del Estadio Banorte, sede de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano.

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Álvaro Fidalgo apareció de nuevo de inicio ante unos Red Devils que vienen de golear a Estados Unidos, que junto a México y Canadá también es sede del Mundial 2026 y disputado en Atlanta.

Julián Quiñones tiene una gran oportunidad para pelear la titularidad en la delantera de la Selección Mexicana, pues Javier Aguirre no cotó para esta Fecha FIFA con Santiago Gimenez, quien recientemente se recuperó de una lesión.

Video ¡Jugadón del Tri! Se juntaron Quiñones, Raúl y Brian y por poco firman un golazo

Video ¡Se cae el estadio si cae ese golazo de Julián Quiñones!

Video ¡Golazo de México! A balón parado Jorge Sánchez abre el marcador vs. Bélgica

MÉXICO VS. BÉLGICA RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección Mexicana y Bélgica se reecuentran despúes del 3-3 que sellaron en noviembre de 2017 y que cuentan como su antecedente más reciente dentro de una Copa del Mundo de la FIFA el 2-2 de la Fase de Grupos del Mundial Francia 1998.

¡Se acaba el primer tiempo, México tiene ventaja frente a los Red Devils!

México tiene la posesión del balón, aunque ya no ha generado tantas ocasiones claras de gol tras el tanto de Jorge Sánchez.

Disparo de Julián Quiñones entrando al área que se va apenas por un costado.

Claro dominio de la Selección Mexicana en el Soldier Field.

¡Gol de México! Miuto 19' y marcó Jorge Sánchez, quien se encontró la pelota tras un tiro de esquina por izquierda.

quien se encontró la pelota tras un tiro de esquina por izquierda. Casi marca México en el arranque del patido, pero el portero belga tapa en línea de gol.

¡Inicia el partido en el Soldier Field de Chicago!

¡Gol de Bélgica! Dodi Lukebakio sacó un tiro de la manga, imposible para 'Tala' Rangel.

¡Se armó la bronca! De Bruyne pateó a Orbelín Pineda y Erick Lira llegó a defenderlo.

Video ¡Julián Quiñones casi marca un golazo vs. Bélgica!

Video ¡El golazo de Bélgica que enmudece a todo el estadio!