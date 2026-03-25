Mundial 2026 México debe aprovechar de jugar en casa la Copa del Mundo: Julio Maldonado El periodista español considera que el Tri está un escalón debajo de potencias de Conmebol y en Europa, pero el jugar en casa les deberá ayudar.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video México puede competir con cualquiera jugando en casa: Julio Maldonado

El periodista español, Julio Maldonado, reconoce que al futbol mexicano en la zona de Concacaf siempre es una selección poderosa, peleando con Estados Unidos. “ En esos famosos quintos partidos, ojalá que este año sea el sexto, jugando en casa. Es una selección poderosa jugando como local”, aseguró el conductor de Mundo Maldini.

“ Cuando lleguen los grandes rivales de Conmebol o Europa, veremos de qué está hecho la selección del ‘Vasco’ Aguirre, deberán aprovechar de jugar en casa”, agregó.

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Al hablar de los futbolistas mexicanos Hugo Sánchez y Rafael Márquez y la trascendencia en el futbol de España, Maldonado fue puntual al señalar que los dos han sido los más grandes futbolistas que han llegado al futbol de España y de Europa.

“Hasta podría discutir si es mejor Rafa Márquez que Hugo Sánchez, por todo lo que ha ganado en el Barcelona y después llegaron otros jugadores como ‘Chicharito que tuvo un paso en el Real Madrid y el Manchester United”, comentó Maldonado.

El periodista de Mundo Maldini también habló de Andrés Guardadado que pasó mucho tiempo en el futbol de España y ahora se ve una selección con futbolistas importantes como Raúl Jiménez y Edson Álvarez.