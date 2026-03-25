México debe aprovechar de jugar en casa la Copa del Mundo: Julio Maldonado
El periodista español considera que el Tri está un escalón debajo de potencias de Conmebol y en Europa, pero el jugar en casa les deberá ayudar.
El periodista español, Julio Maldonado, reconoce que al futbol mexicano en la zona de Concacaf siempre es una selección poderosa, peleando con Estados Unidos. “ En esos famosos quintos partidos, ojalá que este año sea el sexto, jugando en casa. Es una selección poderosa jugando como local”, aseguró el conductor de Mundo Maldini.
“ Cuando lleguen los grandes rivales de Conmebol o Europa, veremos de qué está hecho la selección del ‘Vasco’ Aguirre, deberán aprovechar de jugar en casa”, agregó.
Al hablar de los futbolistas mexicanos Hugo Sánchez y Rafael Márquez y la trascendencia en el futbol de España, Maldonado fue puntual al señalar que los dos han sido los más grandes futbolistas que han llegado al futbol de España y de Europa.
“Hasta podría discutir si es mejor Rafa Márquez que Hugo Sánchez, por todo lo que ha ganado en el Barcelona y después llegaron otros jugadores como ‘Chicharito que tuvo un paso en el Real Madrid y el Manchester United”, comentó Maldonado.
El periodista de Mundo Maldini también habló de Andrés Guardadado que pasó mucho tiempo en el futbol de España y ahora se ve una selección con futbolistas importantes como Raúl Jiménez y Edson Álvarez.
Julio Maldonado habló en especial de Guillermo Ochoa, quien ante la lesión de Malagón se le abre la posibilidad de que sea titular el sábado ante Portugal y de que se adueñe del arco de México para la Copa del Mundo.