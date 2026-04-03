Mundial 2026 Marcel Ruiz tiene esta esperanza de jugar el Mundial 2026 y superar su lesión El mediocampista de los Diablos Rojos tiene una nueva esperanza de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 26 y de esto depende.

Video Marcel Ruiz tiene esperanzas de jugar la Copa Mundial de la FIFA 26 con México

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca y de la Selección Mexicana, tiene una nueva esperanza de jugar la Copa Mundial de la FIFA 26, acorde con Paco Arredondo, reportero de TUDN.

Ruiz recibió una actualización de su estado de salud y, al respecto, se confirmó que tiene solo una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla.

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Lo que es una buena noticia ahora con Marcel Ruiz es que su rodilla no se mueve o no se afloja más de la cuenta, por lo que de momento, solamente va a someterse a ejercicios de rehabilitación en la parte afectada de su cuerpo.

En dos o tres semanas, se someterá a un nuevo estudio en donde se evaluará su condición y es muy posible que, en ese momento, se determine si debe someterse a una intervención quirúrgica o si está dada la posibilidad de que pueda evitar el quirófano.

En caso de que Marcel Ruiz no necesite operación, es muy posible que pueda entonces retomar ya los trabajos futbolísticos con los Diablos Rojos del Toluca en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.