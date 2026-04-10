Mundial 2026 Las dudas en el Tri en el caso del jugador Marcel Ruiz Al interior de la Selección Mexicana no están del todo convencidos de convocar al futbolista del Toluca, quien presenta lesión en la rodilla.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video En la Selección Mexicana mantienen duda sobre Marcel Ruiz para el Mundial 2026

En la Selección Mexicana son cautos con el tema del futbolista del Toluca, Marcel Ruiz, q uien tiene el ligamento de la rodilla roto en forma parcial y en una Copa del Mundo es arriesgado. Así lo explicó el reportero de TUDN, Gibrán Araige, en el programa Insiders.

“En el Mundial no te puedes arriesgar a perder a un futbolista están cautelosos con el caso de este jugador, por el momento quieren esperar a ver cómo evoluciona y ver si juega ante el América, para ir tomando una decisión”, explicó Araige.

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El ‘Turco’ Mohamed también tocó el tema al término del partido entre Toluca y el LA Galaxy, donde comentó ayudar a Marcel a cumplir su sueño. “En un mundo real a dos meses de la Copa del Mundo, Marcel se estaría operando, no estaría perdiendo el tiempo porque tarde o temprano el ligamento terminará por romperse, se entiende la ilusión, pero en Toluca lo tratarán de apoyar y en el entendido de que si convocas a Marcel tiene una lesión en la rodilla”, agregó el reportero.

Gilberto Mora otro con posibilidad de Copa del Mundo

El futbolista de los Xolos, Gilberto Mora, es probable que vea actividad en el partido entre FC Juárez ante Tijuana, si así lo considera el técnico Sebastián Abreu. Todo dependerá de la evolución del jugador, para una posible convocatoria a la Selección Mexicana.

En el tema Álvaro Fidalgo, el técnico Javier Aguirre quedó encantado, al igual que con Brian Gutiérrez y ante la lesión de Marcel Ruiz, hay otras opciones que están jugando y no están lesionados.