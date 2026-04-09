Toluca 'Turco' Mohamed rompe silencio sobre Marcel Ruiz El director técnico de los Diablos Rojos dio a conocer información importante de dos de sus jugadores tras el duelo ante el Galaxy.

Video ¿Y Marcel? Mohamed adelanta fechas claves sobre Ruiz

Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico del Toluca, se pronunció respecto al estado de Marcel Ruiz y, sobre todo, de la decisión de no operarse de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

En conferencia de prensa posterior al partido en donde los Diablos Rojos vencieron por 4-2 al LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup, Mohamed resaltó que él apoyará a Marcel Ruiz en su decisión, pensando sobre todo en su futuro inmediato.

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"De Marcel, él tiene que hacer lo que diga su corazón. Yo haría lo mismo, si me queda una bala, me la gastaría. Veremos. Esta semana será decisiva para él y que sea lo mejor. No le metemos presión. Es una decisión personal, es su cuerpo. El destino dirá", señaló Mohamed.

Además, el 'Turco' confirmó que Federico Pereira salió del partido ante el Galaxy con una contractura y que esperarán a saber los análisis este jueves.

Por último, Mohamed reconoció la valía del LA Galaxy de anotar dos goles en condición de visitante, factor que puede pesar mucho en esta eliminatoria de Cuartos de Final.