Mundial 2026 México se toma la foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología El combinado nacional recorrió parte del museo donde reconoció una de las piezas emblemáticas de nuestra historia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México se toma la foto oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en días pasados.

Este día, Javier Aguirre, técnico de México, cuerpo técnico y todos los jugadores se tomaron la foto oficial de cara a la Copa del Mundo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México a partir del próximo 11 de junio.

PUBLICIDAD

El lugar fue el emblemático Museo de Antropología de la Ciudad de México, un punto muy importante para el turismo internacional y que representa las raíces de nuestro país.

“La foto oficial se tomó en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano y que está representada en la playera verde con la que México debutará en el Mundial. El espacio frente a este símbolo nacional permitió reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la responsabilidad de representar al país en una Copa del Mundo celebrada en casa”.

La escuadra mexicana estuvo acompañada por la delegación encabezada por el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; y el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino.

Como parte del acto, la Selección Mexicana recorrió “la Sala Mexica, donde conoció piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de nuestro país, además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y del símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional”.