México 2026 Alexis Vega está en riesgo de perderse el Mundial 2026 El ofensivo del Toluca y de la Selección Mexicana está en riesgo de quedarse fuera de la Copa del Mundo de la FIFA y estas son las razones.

Video Alexis Vega podría perderse la Copa del Mundo 2026

Si bien la llegada de Raúl Jiménez parece sólo un trámite, la de César Huerta sorprendió, pues parecía, junto a Germán Berterame, descartado para la lista definitiva de México para la justa mundialista de este verano y ahora, de último momento, se subió como posibilidad latente para integrar la plantilla de 26 jugadores.

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En Línea de 4 para TUDN, Gibrán Araige y Mauricio Ymay informaron que es cada vez más posible la permanencia de ‘Chino’ Huerta’ en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 debido a que Alexis Vega no se encuentra al 100 por ciento físicamente para la Copa del Mundo de la FIFA.

“Lo de ‘Chino’ Huerta tiene que ver evidentemente con que Alexis Vega no está bien físicamente”, comentó Mauricio Ymay desde Pasadena, California, sede para el partido de este fin de semana entre México y Australia rumbo al Mundial 2026.

“ La noticia es realmente que Alexis está en riesgo de perderse la Copa del Mundo. Sacar de sus vacaciones a ‘Chino’ Huerta va en el sentido de que no lo ven al 100 por ciento a Alexis Vega, de que lo hemos platicado que durante todo el año entre lesiones y lo poco que ha tenido de actividad pues no hemos visto la calidad de Alexis Vega en la cancha.

“Me parece que eso tiene preocupado al cuerpo técnico y es por eso que Chino Huerta de último momento se sube a la concentración y veremos qué decide el Vasco”, comentó por su parte Gibrán Araige para Línea de 4 de TUDN a dos semanas del arranque del Mundial 2026.

¿SE QUEDA ‘CHINO’ HUERTA EL LUGAR DE ALEXIS VEGA PARA EL MUNDIL 2026?

De acuerdo con información de Mauricio Ymay, todo indica que el futbolista ofensivo del Anderlecht del futbol de Bélgica, César Huerta, recibirá una última oportunidad para integrarse a la Selección Mexicana y jugar el Mundial 2026 y será tras el partido ante los Socceroos que Javier Aguirre y su cuerpo técnico deben tomar una decisión.

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