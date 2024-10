Vasco acepta su 'Noche Triste' con el Tri por culpa de Estados Unidos

"La peor derrota en mi carrera fue con los americanos en 2002, solo he llorado dos veces, una de tristeza y otra de alegría y una fue esa noche, me autoexilié en España hasta que volví en 2009, luego tuve fortuna de ganarles tres veces, pero esa es la que duele".

"Hay que imponer nuestro estilo, las estadísticas no nos favorecen, la historia es distinta, estamos intentando ambas selecciones reconocer el camino al Mundial, somos locales, no es un tema personal, no es una vendetta, pero sí es un partido que a nivel Concacaf se está haciendo un clásico, de los que mejor invertimos en nuestras ligas, que sea un buen partido y que la gente se vaya contenta a casa".

Javier Aguirre hace autocrítica en Puebla

"Me gustó muchísimo que el estadio de Puebla casi se llenó, quiero ver quien ante el silbido de la propia afición quien tiene arrestos para estar en la Selección, pero también se ve al jugador cuando su propia afición tiene descontento, ese vale, el que se esconda no me sirve. Poner atención a los pequeños detalles, en un saque de banda todos saben que hacer, si no fui claro es mi culpa, porque no pude convencer, me irrita mucho recibir un gol de saque de banda, culpa mía".