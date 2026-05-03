Liga MX De último momento; Israel Reyes se despide de América y apunta a Europa Antes de iniciar concentración con el Tri, el defensor se encuentra de vacaciones en el Viejo Continente.

Video Última hora: Israel Reyes se despide del América y tendría destino europeo

El ciclo de Israel Reyes con el América habría llegado a su final, luego de que se diera a conocer que el defensor se despidió de sus compañeros para probar suerte en el Viejo Continente.

Y es que en los últimos días ha trascendido que el defensor emigraría al futbol italiano después de jugar con la Selección Mexicana el Mundial 2026.

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Incluso el futbolista mexicano ya se habría despedido de sus compañeros del América en una pequeña reunión de acuerdo con información de Gibran Araige, reportero de TUDN.