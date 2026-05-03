    Liga MX

    De último momento; Israel Reyes se despide de América y apunta a Europa

    Antes de iniciar concentración con el Tri, el defensor se encuentra de vacaciones en el Viejo Continente.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Última hora: Israel Reyes se despide del América y tendría destino europeo

    El ciclo de Israel Reyes con el América habría llegado a su final, luego de que se diera a conocer que el defensor se despidió de sus compañeros para probar suerte en el Viejo Continente.

    Más sobre Liga MX

    Sebastián Cáceres no puede continuar en el Clásico Capitalino y preocupa al América
    1 mins

    Sebastián Cáceres no puede continuar en el Clásico Capitalino y preocupa al América

    Liga MX
    André Jardine explota tras la lesión de Cristian Borja en el América vs. Pumas
    1 mins

    André Jardine explota tras la lesión de Cristian Borja en el América vs. Pumas

    Liga MX
    Cristian Borja se lesiona con América y compromete a Selección de Colombia
    1 mins

    Cristian Borja se lesiona con América y compromete a Selección de Colombia

    Liga MX
    'Shocker' Vázquez tiene increíble falla y no logra el gol de América ante Pumas
    1 mins

    'Shocker' Vázquez tiene increíble falla y no logra el gol de América ante Pumas

    Liga MX
    El efusivo festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas vs. América
    1 mins

    El efusivo festejo de Efraín Juárez tras el gol de Pumas vs. América

    Liga MX
    Se confirma la baja de Brian Rodríguez con el América
    1:09

    Se confirma la baja de Brian Rodríguez con el América

    Liga MX
    América vs. Pumas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Cuartos de Final del Clausura 2026
    2 mins

    América vs. Pumas | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Cuartos de Final del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡EN VIVO! América vs. Pumas: Seguimiento a Efraín Juárez
    Liga MX
    Brian Rodríguez es baja para el partido América vs. Pumas de Cuartos de Final
    1 mins

    Brian Rodríguez es baja para el partido América vs. Pumas de Cuartos de Final

    Liga MX
    América vs. Pumas EN VIVO Cuartos de Final Ida Liga MX: ¡Empatan las Águilas!
    78 Historias
    Liveblog

    América vs. Pumas EN VIVO Cuartos de Final Ida Liga MX: ¡Empatan las Águilas!

    Liga MX

    Y es que en los últimos días ha trascendido que el defensor emigraría al futbol italiano después de jugar con la Selección Mexicana el Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    Incluso el futbolista mexicano ya se habría despedido de sus compañeros del América en una pequeña reunión de acuerdo con información de Gibran Araige, reportero de TUDN.

    Tras recibir la convocatoria de la Selección Mexicana, Israel Reyes tomó unas vacaciones en Italia, avivando los rumores de que el jugador podría fichar con el conjunto de la Roma de la Serie A.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaIsrael Reyes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX