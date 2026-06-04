Mundial 2026 Horario y dónde ver el México vs. Serbia, partido amistoso al Mundial 2026 La Selección Mexicana cierra su preparación ante el cuadro europeo a días de su debut mundialista.

Video México vs. Serbia: Horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana cierra su preparación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 cuando se enfrente a su similar de Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

Previo a este enfrentamiento el Tri encaró dos compromisos amistosos frente a Ghana y Australia con resultados positivos que sirvieron para que Javier Aguirre confirmara la lista final de convocados a la justa mundialista.

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Así que, para el juego ante Serbia, el ‘Vasco’ Aguirre ya podría dar un adelanto de la que podría ser la alineación titular para el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el estadio Ciudad de México.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. SERBIA RUMBO AL MUNDIAL 2026



Será la segunda ocasión que la Selección Mexicana se enfrente a Serbia, la primera ocasión fue en el 2011 donde el Tri se impuso por 2-0 con goles de Carlos Salcido y Javier Hernández.