Selección Mexicana Héctor Herrera celebra crecimiento de Obed Vargas en el Atlético El actual jugador de Houston Dynamo de la MLS, respaldó la llegada de Vargas al cuadro Colchonero, donde se va a desarrollar en todos los ámbitos.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Si hay alguien que conoce el entorno del Atlético de Madrid es Héctor Herrera, quien a la distancia le deseó el mayor de los éxitos a Obed Vargas, joven de apenas 20 años que sigue sumando minutos con el equipo colchonero.

Herrera destacó en entrevista con Univisión que comparte la felicidad de Obed por cumplir el sueño de jugar en Europa y en uno de los equipos más importantes del Viejo Continente.

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El éxito de Obed Vargas impacta en la Selección Mexicana

El éxito del mexicano nacido en Estados Unidos también repercute a nivel de selección nacional, pues todo lo que absorba en los colchoneros lo puede replicar con el Tri de cara a un posible llamado a la Copa Mundial FIFA 2026.

“Me da mucho gusto lo que está viviendo y por lo que ha trabajado. Tuve la oportunidad de enfrentarlo algunas veces acá en la liga (MLS) y ahora que llegó al Atlético pude hablar con él para poder aconsejarlo”, respondió en primera instancia.

“Desearle la mejor de las suertes. Eso es muy importante también para nosotros a nivel selección. Ojalá que siga aprovechando las oportunidades y que tenga mucho éxito para el bien de él y de nosotros, los mexicanos”, indicó.

Obed está cumpliendo el sueño de su vida, dice Héctor Herrera

Herrera reveló que Obed le dijo que su equipo favorito era justamente el Atlético, por lo que ahora vestir esos colores es un sueño que muy pocos pueden lograr.

“Me pone muy feliz que esté cumpliendo su sueño, porque es su sueño poder jugar en el Atlético de Madrid y es una cosa que pasa pocas veces en la vida: poder jugar en el equipo que tanto amas y sigues”, afirmó.

Finalmente, reconoció que Obed está en un lugar donde puede desarrollarse en todos los ámbitos, ya que el club siempre vela por el bienestar de sus jugadores, algo que debe aprovechar al máximo.

“El club te ayuda en todo lo que necesites, tú y tu familia. Que aproveche la oportunidad de vivir su sueño”, finalizó.