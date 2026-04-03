Héctor Herrera Héctor Herrera y Peso Pluma intercambian playeras y causan furor en redes sociales El futbolista y el cantante protagonizaron encuentro que se hizo viral durante evento organizado por el Houston Dynamo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Héctor Herrera y Peso Pluma se reúnen para intercambiar playeras de futbol

Houston Dynamo compartió en sus redes sociales un increíble momento cuando Héctor Herrera y Peso Pluma se reunieron e intercambiaron playeras de futbol.

El inesperado encuentro se produjo en un evento que realizó el equipo de la MLS, donde jugadores y exponentes de la música mexicana también estuvieron presentes.

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¿Cómo fue la reunión entre Héctor Herrera y Peso Pluma?

Además de estos dos nombres, se sumó el de Tito Double P, otro cantautor mexicano que ha llamado la atención del público que vive en el sur de los Estados Unidos.

En las imágenes se pudo ver a Herrera y Peso Pluma intercambiando saludos, risas, abrazos y playeras, una con el nombre de "Peso" y la otra que decía "Herrera" en el dorsal, además de que no pudo faltar la fotografía para recordar el momento entre ambos.