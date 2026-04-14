    Champions League

    Obed Vargas rompe sequía de 11 años sin mexicanos en Semifinales de Champions League

    El mediocampista quiere seguir los pasos de otros futbolistas mexicanos en el torneo europeo.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Obed Vargas rompe larga sequía mexicana en Semis de Champions

    Con la clasificación del Atlético de Madrid a las Semifinales de la Champions League, Obed Vargas rompió una larga de sequía de no ver a futbolistas mexicanos en la antesala de la Final del torneo europeo.

    Tuvieron que pasar 11 años para que un elemento azteca se metiera entre los mejores cuatro de la Champions, el último mexicano en jugar una Semifinales fue Javier Hernández con el Rea Madrid.

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    En aquella edición de a Champions League fue el ‘ Chicharito’, quien con su gol ante Atlético de Madrid en Cuarto de Final metió al Conjunto Blanco en a las Semis para enfrentarse a la Juventus donde perdieron.

    Ahora, Obed Vargas tendrá la oportunidad de pelear con el Atleti por el boleto a la Final frente al ganador de la llave entre Arsenal y Sporting Lisboa.

    El mediocampista llegó el conjunto Colchonero en febrero pasado y hasta el momento no ha podido debutar en la Champions League, e n el partido frente al Barcelona fue convocado, pero se quedó en el banquillo de suplentes.

    Video Obed Vargas festeja festeja eliminación del Barça a manos del Atleti
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