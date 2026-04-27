Mundial 2026 Guillermo Ochoa lanza mensaje ante críticas: “No me engancho” El portero mexicano aseguró que los cuestionamientos son parte del futbol.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Ochoa responde a sus críticos: "Yo no me engancho"

Guillermo Ochoa rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera y recientemente sobre su probable participación con la Selección Mexicana en el próximo Mundial.

En entrevista con TUDN, el guardameta señaló que las críticas forman parte natural del fútbol moderno, aunque también dejó ver que sabe perfectamente de dónde vienen y cómo manejarlas.

PUBLICIDAD

"¿Primero uno, la tomas uno de quien viene? ¿No? y también yo creo que primero, antes de ver afuera, primero hay que ver para adentro. Cuando hablas de alguien más, son cosas que no están en mis manos, que no las podemos controlar, que es parte del futbol, que es parte del deporte, es parte de nuestro ecosistema como como fútbol mexicano. Que se ha creado con tanta necesidad de información, de rating, es entendible”, mencionó Ochoa.

De igual forma, destacó que le tocó vivir esas críticas antes y después de las redes sociales en donde son más duros los cuestionamientos, pero aseguró que tiene la “piel gruesa” y no se engancha.

“A mí me tocó vivir una época de del antes y después. Me siento afortunado del antes y después de las redes sociales… sé lo que pasaba antes y cómo no te enterabas de nada o no sabías nada sino era por el por el periódico del del lunes. Y la gente lo vivía de una manera diferente el día a día. Y me tocó después también con las redes sociales, entonces sé separar las situaciones. A mí, un club como el Club América desde chiquito, pues me ayudó a forjar ese carácter”