Liga MX Gilberto Mora feliz de jugar un partido completo y de volver a marcar el gol El jugador de Xolos reconoce lo que necesita hacer para estar presente en la lista final del Mundial 2026.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gilberto Mora feliz por el triunfo y el gol, pero ya piensa en el Mundial

Tijuana sacó el triunfo en casa sobre Pachuca por marcador de 3-1 e n cierre de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Al término del partido, Gilberto Mora, autor de uno de los goles sobre los Tuzos, habló para TUDN y explicó el sentimiento de volver a iniciar y jugar todo el partido tras la lesión y la sensación de volver a gritar un gol.

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“Buenas noches. Sí, como dices, tuve un tiempo fuera, pero muy contento de poder estar otra vez jugando un partido de titular aquí en casa. La verdad, me sentí muy bien, sin molestias. Entonces, muy contento de poder estar de regreso y con la victoria del equipo, más que nada”.

“No, la verdad que es una sensación indescriptible. Siempre que tengo la posibilidad de hacer un gol, lo vivo muy contento, muy feliz, lo grito mucho, porque no cualquiera tiene ese privilegio de marcar goles”.

Sobre la anotación de su compañero e hijo del técnico, Diego Abreu, Mora lo comparó con Messi por la forma en la que definió tras quitarse rivales.

“Sí, no, bueno, la jugada fue muy rápida. Yo iba nada más acompañando, pero la verdad fue un golazo estilo Messi. Entonces, muy contento por él, se lo merece también, y contento por el equipo”.

Gilberto Mora piensa en el Mundial 2026

Tras esta victoria en la Liga MX, Gilberto Mora sabe lo que tiene que hacer para estar en la lista final de Javier ‘Vasco’ Aguirre y ser parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.