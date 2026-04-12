México 2026 Germán Berterame señala que meter goles no garantiza llamado al Tri El atacante del Inter Miami admite que solo hacer goles no le asegura ir al Tri.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Germán Berterame no se siente seguro aún en la Selección Mexicana

Germán Berterame indicó que no basta hacer goles para obtener el llamado de Javier Aguirre y ser parte de la selección mexicana que tome parte en la Copa Mundial FIFA 2026, sino que es un cúmulo de acciones para llenarle el ojo al entrenador.

El jugador argentino nacionalizado mexicano se hizo presente en el empate del Inter Miami 2-2 ante New York Red Bulls, al convertir el segundo gol de su equipo y el primero en un partido oficial.

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¿Qué necesita Berterame para convencer a Javier Aguirre?



Si bien se mostró feliz por su actuación y dejó claro que lo importante es hacer goles, el delantero fue honesto al decir que necesita seguir demostrando con trabajo que merece estar en la lista final del “Vasco” Aguirre.

“Bueno, ojalá que sí, pero no es el simple hecho de hacer goles para estar en la lista; obviamente soy un delantero que necesita hacer goles, pero también creo que ellos (cuerpo técnico) se enfocan en el trabajo que hago en la cancha, en lo que vengo haciendo, y esperemos seguir trabajando para estar ahí”, respondió el delantero en charla con algunos medios luego de su actuación.

En cuanto a su anotación, que se derivó de una asistencia de Lionel Messi, el atacante señaló que se la dedicó a todos los compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club, quienes lo han recibido con mucho cariño y lo han hecho sentir en casa.