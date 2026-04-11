Inter Miami CF Ruvalcaba y Berterame anotan en el empate entre Inter Miami y New York RB Los delanteros mexicanos se hicieron presentes en el marcador en una nueva igualada del conjunto de Lionel Messi en su nueva casa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Golazo de Messi: Así de espectacular fue el primer gol del Inter Miami en Nu Stadium

El delantero mexicano Jorge Ruvalcaba anotó su primer gol en la MLS con el New York Red Bull y aguó la fiesta a Lionel Messi y el Inter Miami que siguen sin poder ganar en el Nu Stadium, su nueva casa, al empatar de nuevo, ahora por marcador de 2-2.

Ruvalcaba, que jugó su séptimo juego en el equipo neoyorquino, abrió el marcador luego de que Hall desde la derecha mandó la pelota al área donde apareció solo el mexicano quien definió con la parte interna de la pierna derecha para poner en ventaja a su equipo.

PUBLICIDAD

Justo antes del descanso, De Paul mandó un centro medido desde la banda derecha hacia el segundo poste en donde Silvetti apareció solo para definir con un toque de derecha.

GERMÁN BERTERAME TAMBIÉN SE ESTRENA EN LA MLS

Fue una noche de goles mexicanos, pues en la segunda parte, también apareció Germán Berterame para dar la ventaja momentánea a su equipo. Fue en el minuto 55 que Messi arrastró la pelota hacia el centro y en la entrada del área soltó la pelota que tras un desvío llegó a Berte quien no desaprovechó y definió de derecha.

Pero el Red Bull siguió intentando y casi empata enseguida con Voloder, pero el gol fue revisado en el VAR y anulado por fuera de lugar. Ya en la recta final, al 77, Mehmeti consiguió el segundo tanto de los visitantes que lograron resistir los embates de Messi y compañía.

ACCIONES DEL INTER MIAMI VS NEW YORK RED BULL:

¡Gooooool del Red Bull! Ahora sí cuenta y empatan el juego

(77' | 2-2) Hall sale entre tres dentro del área y desde línea final manda el pase a Mehmeti quien empuja de frente a la portería.

Gol anulado para los visitantes, se salva el Miami

(62' | 2-1) Voloder había defeinido ante St. Clair, pero el gol fue revisado en el VAR y es anulado por fuera de lugar.

¡Gooooool del Inter Miami! Berterame le da la vuelta al partido

(55' | 2-1) Messi conduce la pelota hacia el centro y en la entrada del área suelta la paelota para Berterame que no desaprovecha y define de derecha.

PUBLICIDAD

Messi se pierde la oportunidad y manda afuera la pelota

(48' | 1-1) Messi recibe la pelota del lado derecho dentro del área, hace un recorte y se apresura a rematar a primer poste, pero la pelota se va del campo.

Ya se juega el segundo tiempo

(45' | 1-1) Arranca la segunda mitad, aun sin cambios en ambos equipos.

Medio tiempo

(45'+2' | 1-1) Termina la primera mitad en Miami con los locales igualando al descanso.

¡Goooooool del Inter Miami! Silvetti iguala el marcador

(45'+1' | 1-1) De paul manda un centro medido desde la banda derecha hacia el segundo poste en donde Silvetti aparece solo para definir de derecha.

De Paul se pierde el empate del Inter

(22' | 0-1) Pase filtrado dentro del área para De Paul quien recibe el balón con mucha ventaja, remata y el portero que salió a achicar a tiempo evita el gol.

¡Goooool del New York RB! El mexicano Ruvalcaba abre el marcador

(14' | 0-1) Hall desde la derecha manda la pelota al área donde aparece solo Ruvalcaba quien define con la parte interna de la pierna derecha para poner en ventaja a su equipo.

Berterame se pierde una gran oportunidad tras pase de Messi

(6' | 0-0) Messi se quita a un defensor por la derecha y manda un pase exacto al área para Berterame quien no le pudo dar a la pelota frente a la portería.

Inicia el partido entre Miami y New York, los mexicanos van de inicio:

(1' | 0-0) Arranca el partido en el Nu Stadium entre Inter Miami y RB.

PUBLICIDAD

Alineaciones del partido:

Inter Miami

St. Clair

Fray

Falcón

Micael

Reguilón

Silvetti

De Paul

Bright

Segovia

Messi

Berterame

New York RB