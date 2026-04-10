Mundial 2026 Mascherano y su mensaje sobre la sequía goleadora de Germán Berterame El futbolista de la Selección Mexicana no ha podido marcar oficialmente con el Inter Miami.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Mascherano lanza mensaje tras sequía goleadora de Berterame

Germán Berterame atraviesa una sequía de goles con el Inter Miami que preocupa de cara al Mundial 2026 donde está entre la baraja de delanteros de la Selección Mexicana, sin embargo, J avier Mascherano confía en el atacante.

Previo al juego que sostendrán las Garzas frente al New York RB, el estratega argentino destacó la calidad de Berterame y aseguró que es cuestión de tiempo para que vuelva a perforar las redes.

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“Tiempo, es cuestión de tiempo. Es un chico que en todos los equipos que ha jugado ha rendido y claramente su mayor virtud es la de marcar goles así que es cuestión de tiempo”

“Yo como entrenador ir puntualizando cada caso en particular, por lo menos yo no lo voy a hacer y menos públicamente, acá somos un equipo… entiendo que a veces desde afuera se genere por las expectativas del equipo, pero tampoco estamos mal”, indicó Mascherano.

Germán Berterame se unió al Inter Miami el pasado mes de enero y aunque tuvo un arranque prometedor anotando en su debut con las Garzas en partido amistoso, el delantero del Tri no lo ha podido hacer en partido oficial tras ocho partidos disputados.

Su último gol de manera oficial se dio con Rayados de Monterrey en la jornada 3 del Clausura 2026 frente a Mazatlán.