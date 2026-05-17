Germán Berterame Germán Berterame brilla con Inter Miami y mete presión rumbo al Mundial 2026 Además de Berterame, Lionel Messi también se hizo presente con una anotación y sumó una asistencia.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Germán Berterame responde con goles y mete presión rumbo al Mundial 2026

Germán Berterame anotó su quinto gol con el Inter Miami CF durante la victoria del equipo por 2-0 ante Portland Timbers y no deja de presionar a Javier Aguirre para que lo tome en cuenta en la lista definitiva de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lionel Messi también convirtió el otro gol y dio una asistencia, confirmando que llegará en el mejor momento al certamen mundialista que inicia el próximo 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica.

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¿Cómo fue la actuación de Berterame ante Portland?

Berterame se hizo presente para el Inter Miami por segundo juego al hilo y, con estas actuaciones, levanta la mano para que Aguirre lo considere en la delantera del Tricolor.

Lionel Messi abrió el marcador a los 32 minutos al aprovechar un espectacular taquito de Telasco Segovia. El propio argentino comenzó la jugada al pasar a Luis Suárez, quien tocó para Segovia y este asistió de taquito a Messi para definir frente al arco.

El tanto de Germán Berterame cayó a escasos minutos del medio tiempo y, aunque él empujó la pelota, la jugada fue prácticamente obra de Messi.

El argentino tomó el balón en la media luna, entró al área grande, se quitó a cuatro rivales y asistió al mexicoargentino, que solo tuvo que tocar el balón para sacudir las redes.

Con este resultado, el equipo de Florida llegó a 28 puntos para empatar en la cima de la Conferencia Este con Nashville SC.