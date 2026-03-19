    México

    Conoce a Matteo Zanacca y Sebastián Mattei juveniles ítalomexicanos

    De acuerdo a reportes, hay dos futbolistas mexicanos que juegan en las fuerzas básicas de equipos de Italia.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Conoce a Matteo Zanacca y Sebastián Mattei juveniles ítalomexicanos

    Los nombres de Matteo Zanacca y Sebastián Mattei empiezan a mencionarse en las últimas horas al ser jugadores con raíces de México y posibles candidatos a la Selección Mexicana.

    Estos futbolistas se pueden unir a un futuro a Román Avakian, quien también se encuentra en el radar de las selecciones juveniles mexicanas.

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    De acuerdo a reportes en las redes sociales del medio Jóvenes Futbolistas, los dos futbolistas cuentan con la doble nacionalidad al ser de madre mexicana.

    PERFILES DE MATTEO ZANACCA Y SEBASTIÁN MATTEI


    El descubrimiento de Matteo Zanacca surgió del periodista Yeudiel Pacheco, quien fue el encargado de revelar el nombre de este jugador que es categoría 2011 y cuenta con 15 años de edad.

    Zanacca es compañero de Santiago Giménez en el AC Milan y se desempeña como defensa, quien en un futuro puede ser buscado por Andrés Lillini, director de seleccion menores de México.

    El otro caso, el de Sebastián Mattei, él es categoría 2010 y juega con la Sub-16 del AS Roma, también en Italia, aunque él ha estado en campamentos de la selección Azzurra en la época reciente.

    Mattei se desempeña como defensa, en específico como lateral, pero tiene también cualidades ofensivas que lo han hecho desempeñarse como mediocampista. En redes sociales se ha hecho viral un gol suyo en diciembre de 2025.

    Cabe destacar que en los últimos meses el scouteo de jugadores con raíces mexicanas ha aumentado, como por ejemplo con Henrique Simeone que ya fue llamado a la Sub-18 del Tri.

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