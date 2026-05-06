Mundial 2026 Aguirre revela que algunos convocados de Europa se integrarán a la selección El director técnico de la Selección Mexicana reveló que algunos de los jugadores que militan en Europa considerados en la convocatoria se unirán para el partido contra Ghana.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Aguirre adelanta nuevas incorporaciones en Selección Mexicana para enfrentar a Ghana

El director técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre reveló que algunos de los jugadores que militan en Europa considerados en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se unirán a la concentración para el partido contra Ghana.

"Para los partidos de preparación previos al Mundial vamos a tener a varios para el partido de Ghana (jugadores europeos)", aseguró el estratega mexicano en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre se dijo orgulloso por poder contar con ellos debido al interés que han mostrado y porque los propios jugadores han gestionado con sus equipos el incorporarse lo antes posible a la concentración de México.

"Me ha dado mucho orgullo porque ellos han puesto de su parte, han hablado con entrenadores, han pedido facilidades para venir lo antes posible. Eso me llena de orgullo porque veo compromiso, veo ganas de hacer historia", comentó.

¿CUÁNDO JUEGA MÉXICO VS. GHANA?

México se enfrentará a Ghana en una primera gran prueba de cara al debut, el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.