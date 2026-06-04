México 2026 Álvaro Fidalgo tendrá su estampa en el álbum del mundial tras actulización La empresa encargada anunció que el mediocampista mexicano tendrá su lámina en el coleccionable.

Video Álbum del Mundial tendrá a Álvaro Fidalgo en set de actualización

El álbum de estampas del Mundial 2026 tendrá a Álvaro Fidalgo con su propio cromo, esto en un anuncio de Panini en las últimas horas.

A exactamente una semana de que inicie la Copa del Mundo con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, la empresa del coleccionable dio buenas noticias para todos los aficionados.

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En semanas anteriores hubo muchas críticas al álbum de estampas de Panini, ya que en el apartado de México aparecían jugadores que no irían al Mundial como Luis Malagón, Marcel Ruiz o Hirving 'Chucky' Lozano, entre otros.

La estampa de Álvaro Fidalgo en el álbum del Mundial



Ante la confirmación de las 48 listas de convocatorias de las selecciones al Mundial 2026, Panini anunció que tendrá a la venta próximamente un set de actualización con varias estampas nuevas, incluida la de Álvaro Fidalgo.

En redes sociales se pronunciaron con el siguiente mensaje: "Álvaro Fidalgo formará parte del Set de Actualización que llegará muy pronto. Mantente atento a nuestras redes sociales, porque más adelante te contaremos cómo podrás conseguir su estampa".

A través de plataformas de social media, algunas personas han manifestado que este nuevo kit de Panini puede contener hasta más de 100 estampas de jugadores que no aparecen en el coleccionable, con un precio arriba de los $500 pesos mexicanos, alrededor de $30 dólares estadounidenses.

Además de Fidalgo, uno de las estampas que más se esperan es la de Neymar o la de Guillermo Ochoa, ambos jugadores que disputarán seguremente su última Copa del Mundo.