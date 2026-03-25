México 2026 Esta es la abismal ventaja de Portugal sobre México en cuanto al valor de su plantel El partido forma parte de la reinauguración del Estadio Banorte y que sirve a ambas selecciones en su preparación hacia el Mundial 2026.

Video México vs. Portugal: esta es la abismal diferencia del valor entre plantillas

México vs. Portugal se miden en la primera Fecha FIFA de 2026 como parte de la preparación de ambas selecciones hacia el Mundial 2026 y que además el partido sirve como marco de la reinauguración del Estadio Banorte, o también conocido como Estadio Azteca, que vivirá su tercera Copa del Mundo.

Si bien la presencia de Cristiano Ronaldo se encuentra en duda por parte del combinado lusitano, esto debido a una lesión, aún así la plantilla que dirige el director técnico español Roberto Martínez se encuentra muy por arriba de la Selección Mexicana en cuanto al valor de la nómina.

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¿CUÁNTO VALE EL PLANTEL DE MÉXICO Y DE PORTUGAL DE CARA AL PARTIDO AMISTOSO?

Estas dos selecciones nacionales se han enfrentado en cinco ocasiones y el saldo favorece al conjunto europeo con tres triunfos y sólo dos empates, por lo que es una buena oportunidad para que el equipo que dirige Javier Aguirre convierta su primer triunfo histórico.

De acuerdo con información de Transfermarkt, la Selección Mexicana está valuada en 101.80 millones de euros mientras que la de Portugal tiene un valor de 841 millones de euros, una brecha demasiado grande como la que tienen entre sí dentro del ranking de la FIFA.

En la última clasificación Mundial de la FIFA, la Selección de Portugal se encontró en el sexto lugar mientras que la Selección Mexicana se encontró en el décimo sexto puesto; el ranking se actualizará tras la Fecha FIFA y puede haber cambios para el próximo mares 31 de marzo.

En cuanto a la Selección Mexicana, Edson Álvarez es el jugador más valioso con un valor de 22 millones de euros. Del lado de Portugal, Vitinha y Joao Neves, ambos del PSG, tienen un valor en el mercado futbolístico de 110 millones de euros.