Raúl Jiménez Emotivo mensaje de Raúl Jiménez tras el fallecimiento de su padre El papá del futbolista falleció a los 62 años y el atacante le dedicó unas palabras.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de papá

Raúl Jiménez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega a los 62 años que provocó múltiples muestras de apoyo dentro del futbol mexicano e internacional.

A través de sus redes sociales, el atacante de la Selección Mexicana compartió un emotivo mensaje de despedida para su padre, en el que agradeció el amor y el apoyo que recibió a lo largo de su vida:

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“ Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega"

Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el atacante.

Tras conocerse el fallecimiento del padre del Raúl Jimenéz, la Selección Mexicana, el América y Fulham enviaron condolencias y mensajes de apoyo para el atacante.

Raúl Jiménez Vega fue una figura clave en el desarrollo del futbolista desde sus primeros pasos en el balompié y se mantuvo presente en distintas etapas de su trayectoria, desde su formación hasta su consolidación en el futbol europeo.