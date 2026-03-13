Emotivo mensaje de Raúl Jiménez tras el fallecimiento de su padre
El papá del futbolista falleció a los 62 años y el atacante le dedicó unas palabras.
Raúl Jiménez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega a los 62 años que provocó múltiples muestras de apoyo dentro del futbol mexicano e internacional.
A través de sus redes sociales, el atacante de la Selección Mexicana compartió un emotivo mensaje de despedida para su padre, en el que agradeció el amor y el apoyo que recibió a lo largo de su vida:
“ Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega"
Agradecemos todas sus muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el atacante.
Tras conocerse el fallecimiento del padre del Raúl Jimenéz, la Selección Mexicana, el América y Fulham enviaron condolencias y mensajes de apoyo para el atacante.
Raúl Jiménez Vega fue una figura clave en el desarrollo del futbolista desde sus primeros pasos en el balompié y se mantuvo presente en distintas etapas de su trayectoria, desde su formación hasta su consolidación en el futbol europeo.
El Sr. Raúl Jiménez Vega, quien falleció a los 62 años, recibió el último adiós y fue sepultado en su natal Tepeji del Río, donde se le realizó una misa de cuerpo presente en el panteón San Juan Otlaxpa, confirmó la agencia Funeraria PROFAM .