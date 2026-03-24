Liga MX Cruz Azul reafirma su compromiso con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 La Máquina debió publicar un comunicado para exponer su “inquebrantable” apoyo a México en cuanto a ceder jugadores convocados por el Vasco.

Video Cruz Azul niega confrontar a la Selección Mexicana de cara al Mundial

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, los rumores acerca de que algunos equipos comienzan a retractarse respecto a ceder a sus jugadores que formen parte de la convocatoria de la Selección Mexicana alcanzaron esta ocasión a Cruz Azul.

El conjunto cementero debió salir a desmentir dichas versiones y ratificó su apoyo total al conjunto nacional mexicano para su preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA, de la cual México es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá en este verano.

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“ Para CF Cruz Azul el compromiso de apoyar a la Selección Nacional de México es inquebrantable en cualquiera de sus categorías y competencia que dispute. Contrario a diversas notas difundidas recientemente, ratificamos que cualquier jugador que sea convocado por la Federación Mexicana de Futbol para disputar la Copa Mundial 2026, se integrará en los términos acordados previamente.

“ Nuestro respaldo al acuerdo tomado en la Asamblea de Dueños es absoluto e irrevocable”, se leyó en el comunicado emitido por la institución cementera la noche de este martes respecto a las versiones que parecía confrontar al club con la Federación Mexicana de Futbol.

Un caso similar ha pasado Chivas, consciente de que muchos de sus jugadores deban ser considerados para la concentración final de cara al Mundial 2026 de la Selección Mexicana si equipo amarra su lugar en la Liguilla de la Luga MX Clausura 2026 y como fuerte candidato al título, pero que con algunas ausencias esa fortaleza pueda mermar.