    Mundial 2026

    Cota apoya a Ochoa para el Mundial y deja emotivo mensaje sobre Malagón

    El portero del conjunto azulcrema admite que él cree que un lugar en el Mundial hay que "ganárselo", además de recordar a Malagón.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Cota respalda a Ochoa para el Mundial y deja emotivo mensaje por Malagón

    Rodolfo Cota, portero del Club América, respaldó la labor de Memo Ochoa con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, además, dejó un emotivo mensaje respecto a Luis Ángel Malagón.

    Cota señaló que, a su parecer, la incorporación de Ochoa tiene un aspecto importante, que es la jerarquía del actual guardameta del AEL Limassol.

    PUBLICIDAD

    "Lo de Memo pues está de más hablar de la gran carrera y su trayectoria, experimentado, me tocó convivir con él, me da gusto que vista la camisa de la selección, todo jugador activo tiene las puertas en la selección, y estás a un nivel, le sumas la jerarquía, bienvenido sea, más allá de que haya muchos porteros jóvenes, piensa de las cosas que hay qué ganarlas, hay qué ser paciente.

    "Posiblemente los que vienen les pueda llegar en este Mundial o el otro, se habla demasiado y la verdad a veces no le damos la importancia de los tipos que han sido importantes en selección", agregó.

    Por otra parte, Rodolfo Cota se dijo triste respecto a la situación de Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial por lesión.

    "Quisiera la verdad que estuviera acá sentado, que fuera Ángel, desafortunadamente sabemos la situación que pasó. no sé si decir que estoy disfrutando por el momento que me toca entrar, la situación, hubiese preferido que hoy la conferencia estuviese Ángel y no yo, por lo que se venía para Ángel, por la fortuna de estar en la competición del Mundial, te lo digo, la verdad cambiaría cualquier cosa por que él estuviera acá", concluyó.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX