Mundial 2026 Cota apoya a Ochoa para el Mundial y deja emotivo mensaje sobre Malagón El portero del conjunto azulcrema admite que él cree que un lugar en el Mundial hay que "ganárselo", además de recordar a Malagón.

Video Cota respalda a Ochoa para el Mundial y deja emotivo mensaje por Malagón

Rodolfo Cota, portero del Club América, respaldó la labor de Memo Ochoa con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 y, además, dejó un emotivo mensaje respecto a Luis Ángel Malagón.

Cota señaló que, a su parecer, la incorporación de Ochoa tiene un aspecto importante, que es la jerarquía del actual guardameta del AEL Limassol.

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"Lo de Memo pues está de más hablar de la gran carrera y su trayectoria, experimentado, me tocó convivir con él, me da gusto que vista la camisa de la selección, todo jugador activo tiene las puertas en la selección, y estás a un nivel, le sumas la jerarquía, bienvenido sea, más allá de que haya muchos porteros jóvenes, piensa de las cosas que hay qué ganarlas, hay qué ser paciente.

"Posiblemente los que vienen les pueda llegar en este Mundial o el otro, se habla demasiado y la verdad a veces no le damos la importancia de los tipos que han sido importantes en selección", agregó.

Por otra parte, Rodolfo Cota se dijo triste respecto a la situación de Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial por lesión.