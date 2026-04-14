Mundial 2026 ¿Chucky Lozano tomó la decisión correcta al dejar ir la oportunidad de jugar el Mundial? El jugador mexicano se quedó en la MLS con el San Diego FC en lugar de pelear su lugar en el equipo Tricolor.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Fue correcta la decisión de ‘Chucky’ Lozano sobre la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana ha tenido varias bajas por lesión en su camino al Mundial 2026, Javier Aguirre ha tenido que modificar su estrategia debido a esto, pero, aun así, hay jugadores que no han querido estar en el Tri.

Ese tema se tocó en Tercer Grado Deportivo, donde se recordó la negativa que le dio Hirving Lozano al Vasco, quien le propuso una oferta para que estuviera en la Copa del Mundo, así lo explicó David Faitelson.

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“Dentro de todas esas historias que hablas tú de lesiones, rápidamente la del Chucky Lozano. Hirving Lozano con el equipo de San Diego, le dijo Javier Aguirre, cámbiate de equipo, busca un equipo, había oferta del Real Oviedo, del mismo grupo donde él nació, que es grupo Pachuca, ve al Real Oviedo y si juegas, yo te llamo para que juegues el mundial conmigo, necesito un hombre de tu experiencia, que vaya bien por fuera, te voy a convocar”.

“ Lozano dijo, no, yo tengo un contrato con San Diego FC, es de siete millones de dólares al año, nadie me va a pagar eso, me quedo cobrando, entrena por aparte, a los 29 años dijo no a un mundial y dijo no a continuar con su carrera por siete millones de dólares”.

¿La decisión del Chucky Lozano es correcta?

Faitelson recalcó que con una edad óptima no es posible que haya declinado su posibilidad de participar en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Si yo fuera su amigo o su tío o pariente, sí le decía, hiciste muy bien, pero yo como profesional le digo, no seas tonto, has desperdiciado a los 29 años la oportunidad de jugar a un mundial en tu país por siete millones de dólares. A mí no me importa eso, tú tienes que ver por tratar de estar al máximo nivel posible en tu profesión, punto”.