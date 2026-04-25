Liga MX Toluca quita la roja a Marcel Ruiz, pero igual es suspendido y termina su temporada El mediocampista del Toluca ya no podrá disputará la jornada 17 y ahora deberá pensar en Selección Mexicana en donde se espera que sea uno de los convocados.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Retiran tarjeta roja a Marcel Ruiz, pero seguirá suspendido para la jornada 17

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminó para el mediocampista mexicano Marcel Ruiz y no es por lesión, sino por motivos disciplinarios, pues el jugador fue suspendido un partido que deberá cumplir en la jornada 17.

Marcel Ruiz había recibido una tarjeta roja en su último partido ante Mazatlán en una jugada que causó polémica y por la que Toluca apeló. Pese a que los Diablos Rojos lograron quitársela, la Comisión Disciplinaria determinó que el futbolista deberá pagar una suspensión.

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¿POR QUÉ MARCEL RUIZ FUE SUSPENDIDO?

De acuerdo con el reporte de la Comisión Disciplinaria el motivo por el que se perderá el encuentro fue por "insultos y lenguaje ofensivo al cuerpo arbitral".

"La Federación Mexicana de Futbol ha determinado retirar la expulsión por juego brusco grave del jugador del Club Toluca, Marcel Ruiz, pero se mantendrá la expulsión por insultos y lenguaje ofensivo al cuerpo arbitral", se explica en el comunicado de la Comisión.

La decisión ha sido motivo de debate entre los aficionados, pero todo indica que ya no hay marcha atrás por lo que seberá acatar la sanción al mexicano.