Mundial 2026 Ángel Reyna cree que no se necesitan naturalizados en la Selección Mexicana El exfutbolista confía en los jugadores cien por ciento mexicanos para representarlos en el futbol.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Ángel Reyna no ve a Fidalgo marcando diferencia en el Tri

El tema de los naturalizados en la Selección Mexicana siempre ha sido tema de conversación, algunos no están de acuerdo y otro sí, es el caso del exfutbolista Ángel Reyna, quien estuvo en Faitelson Sin Censura y habló del tema.

Ángel fue cuestionado puntualmente sobre Álvaro Fidalgo, quien tuvo su primera convocatoria en la última fecha FIFA de cara al Mundial 2026, fue llamado por Javier Aguirre.

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“Primero de Fidalgo, pienso que es muy buen jugador, sí, en América lo hizo espectacular, le daba la dinámica que necesitó en este tricampeonato, fue muy importante para el América junto con los jugadores estaban”.

“Después, en la selección ya no hace diferencia y no es que no me gusten, sino tengo muy claro que, por

ejemplo, Sinha, que fue un jugadorazo, no pudo hacer diferencia y eso que él era un crack, un fuera de serie, yo pondría a un mexicano y en este caso, Fidalgo se me hace un jugador muy mediano en la selección y creo que así hay muchos jugadores que lo pueden hacer”.

Marcel Ruiz arriba de Fidalgo, cambiaría a Quiñones y Berterame

Ángel Reyna afirmó que Marcel Ruiz es mucho mejor que Álvaro Fidalgo en la selección, además, pondría por delante a ‘Hormiga’ González sobre Germán Berterame y también tendría sustituto para Julián Quiñones.

“De hecho, es el que menos marca diferencia, o sea, como Berterame podría haber otros jugadores formados o nacidos en México, yo llevo asegurado a la Hormiga y sé perfectamente que el sí lo necesito me va a dar muchas más cosas que Berterame, inclusive va a tomar experiencia necesaria para prepararse para el siguiente mundial”.