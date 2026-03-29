Mundial 2026 Fidalgo no evitó las lágrimas cuando se fue de México de regreso a España El jugador de la Selección Mexicana admite que hubo una buena parte de tristeza una vez que dejó México para ir a su país natal.

Video Álvaro Fidalgo revela que sintió tristeza cuando se fue de México de regreso a España

Álvaro Fidalgo, futbolista del Real Betis y la Selección Mexicana, confesó que sintió un poco de tristeza, incluso lágrimas, cuando dejó México para ir de regreso a su país natal, España.

LAS PALABRAS DE FIDALGO PARA TUDN

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En entrevista exclusiva con Gibrán Araige, reportero de TUDN, Fidalgo reconoció que una parte de él sintió tristeza. Aunque eso sí, lo que más buscaba también era una oportunidad como la que tiene con el Real Betis.

"Muchos cambios en estos meses, me fui de vuelta para España, un cambio muy grande, la salida fue, pasé unos días muy triste, por cómo fue la salida, por mucho cariño, no triste por decepción, sino emoción, llorar, estar triste, pero a la vez feliz por dar un gran paso al Betis, fue un cúmulo de sensaciones, fue una sensación muy emocionante".

Fidalgo además relató cómo han sido sus primeros días con la Selección Mexicana y dijo sentirse a plenitud al menos en la relación con sus compañeros en el vestidor dentro de esta Fecha FIFA.

"Genial, ayer lo hablaba con compañeros, tengo la sensación de que llevo más tiempo aquí, con los compañeros, siempre lo percibí en el vestidor de América y ahora lo veo igual, en México hay hermandad, son muy cálidos, entras rápido al grupo".