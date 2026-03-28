Mundial 2026 Emilio Azcárraga dedica emotivas palabras a Gianni Infantino El presidente del Grupo Televisa reconoce el esfuerzo y trabajo de su homólogo de la FIFA, en este recinto cultural.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Gianni Infantino y Emilio Azcárraga inauguran exposición 'Álbum Épico'

Emilio Azcárraga, presidente de Club América y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistieron al Museo Yancuic en el corazón de Iztapalapa para la inauguración del Álbum Épico.

Esto es una experiencia que celebra la historia y la emoción del futbol a través de objetos legendarios, de tecnologías interactivas, de espacios de convivencia que despierta el orgullo nacional.

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En el evento, Emilio Azcárraga Jean recordó el esfuerzo realizado para la remodelación del Estadio Banorte y dedicó unas palabras para el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino.

“Estamos en este momento por abrir una experiencia que cuenta la historia sobre muchas leyendas y sobre muchísimos momentos que han pasado por un escenario muy especial, el cual estaremos reabriendo en unas horas más, por supuesto que me refiero a la catedral del futbol, el Estadio Banorte”.

“Después de estos tres, cuatro años de trabajo de trabajo de obra en ese estadio, hoy puedo decirle a ciencia cierta que en este tipo de proyectos no se mueve un lápiz o un grano de arena sin la colaboración, sin el esfuerzo y la dedicación de miles de trabajadores”.

“A Gianni Infantino que es un amigo de México, es un amigo del Estadio, es un amigo de muchos de los que estamos aquí, los amigos se demuestran en las malas, en las buenas hay muchos. El presidente Infantino ha estado en mis malas, gracias”.