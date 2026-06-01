Selección de Irán: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Estos son los 26 jugadores que pelearán en el Grupo G ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.
La Selección de Irán dio a conocer su lista definitva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con una polémica ausencia que en su momento dio de qué hablar en los medios de dicho país.
Sin duda, tras revelarse la convocatoria de 26 jugadores, la ausencia del goleador histórico, Sardar Azmoun, levantó sospechas y quejas en parte de la afición y a días del arranque del Mundial 2026.
El tercer máximo anotador de Irán se quedó fuera luego de que generara revuelo por una publicación con líderes políticos de los Emiratos Árabes Unidos durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel a la nación iraní.
La Selección de Irán se encuentra en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y tendrá su campamento de preparación en Tijuana, México durante la fase de grupos.
LISTA DE LA SELECCIÓN DE IRÁN PARA EL MUNDIAL 2026
PORTEROS
- Alireza Beiranvand}
- Seyed Hossein Hosseini
- Payam Niazmand
DEFENSAS:
- Danial Eiri
- Ehsan Hajsafi
- Saleh Hardani
- Hossein Kanaani
- Shoja Khalilzadeh
- Milad Mohammadi
- Ali Nemati
- Ramin Rezaeian
MEDIOCAMPISTAS
- Rouzbeh Cheshmi
- Saeid Ezatolahi
- Mehdi Ghaedi
- Saman Ghoddos
- Mohammad Ghorbani
- Alireza Jahanbakhsh
- Mohammad Mohebi
- Amir Mohammad Razzaghinia
- Mehdi Torabi
- Aria Yousefi
DELANTEROS
- Ali Alipour
- Dennis Dargahi
- Amirhossein Hosseinzadeh
- Mehdi Taremi
- Shahriar Moghanlou