Irak 2026 La mejor actuación de la Selección de Irak en una Copa Mundial FIFA Irak vuelve a un Mundial donde de nuevo México es anfitrión, pero esta vez en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Video Aymen Hussein, jugador de selección de Irak, retenido siete horas en aeropuerto de Chicago

El Mundial 2026 está a punto de comenzar e Irak obtuvo un lugar después de 4 décadas para la mayor celebración del futbol mundial.

Su primera participación en una Copa del Mundo fue en México 1986, donde se enfrentó a Paraguay, Bélgica y México en el entonces Estadio Azteca.

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Para esta edición, que se llevará a cabo por primera vez en tres países distintos, consiguió un boleto para el Grupo I del Mundial 2026, junto a Francia, Noruega y Senegal.

Los Leones de Mesopotamia figuran como el equipo más débil de su grupo en los pronósticos, aunque pelearán por lograr un gran resultado con ferocidad, haciendo honor al sobrenombre de su Selección.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE IRAK EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

La Selección de Irak tuvo como mejor actuación en un Mundial haber clasificado a Fase de Grupos en México 1986.

A pesar de que los iraquíes no lograron ninguna victoria, sí consiguieron marcar un gol por primera vez en la historia de Irak en el torneo de futbol más importante a nivel internacional.

Ahmed Radhi fue la figura que colocó el balón en el arco de Bélgica al minuto 59, aunque el partido terminó con un resultado 2-1 a favor de los europeos.