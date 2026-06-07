Mundial 2026 Inglaterra en alerta por tiroteo cerca de su campamento en Kansas City Nueve personas resultaron heridas y la policía sigue patrullando la zona; Inglaterra aterriza en una semana.

Video Alarmas en Inglaterra: tiroteo cerca de su campamento en Kansas City

Las alarmas se prendieron en la Selección de Inglaterra luego de que se presentara un tiroteo cerca de su campamento base en Kansas City, Missouri, para el Mundial 2026.

The Athletic informa que el tiroteo, que se dio cerca de las cuatro de la madrugada del sábado, dejó nueve personas con heridas leves, entre ellas tres mujeres adultas.

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Los hechos violentos ocurrieron en Troost Avenue, muy cerca del Swope Soccer Village (instalaciones del Sporting Kansas City de MLS) que será sede de concentración de Inglaterra durante su participación en la Copa del Mundo.

Aún no hay personas detenidas, pero las investigaciones continúan y la policía sigue patrullando la zona en que se suscitó el tiroteo.

Inglaterra continúa su preparación de cara al Mundial 2026 en Palm Beach, Florida, y aterrizará en Kansas City el próximo 13 de junio.

Los Tres Leones vencieron este sábado a Nueva Zelanda por 1-0 con gol de Harry Kane en Tamba Bay y el miércoles 10 de junio cerrará su preparación mundialista enfrentando a Costa Rica en Orlando.