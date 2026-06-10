Inglaterra vs Costa Rica Inglaterra vs Costa Rica fue aplazado por fuerte tormenta en Orlando El partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 entre Inglaterra y Costa Rica en Orlando se retrasó.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Inglaterra vs Costa Rica: Por qué se retrasó el partido amistoso en Orlando

Lo que debía ser una noche de futbol bajo el cielo de Florida se convirtió en una espera tensa por culpa del tiempo.

El partido amistoso entre Inglaterra y Costa Rica, programado originalmente para las 2:00 PM (CDMX) en el Inter&Co Stadium, se retrasó por condiciones meteorológicas extremas. Fuertes tormentas, lluvia torrencial, truenos y actividad eléctrica obligaron a las autoridades a posponer el inicio por seguridad.

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Como se pudo observar en videos a traves de rerdes sociales, el estadio quedó con sectores inundados y los protocolos de rayos se activaron de inmediato. Se pidió a los aficionados que buscaran refugio, y el partido finalmente se reprogramó para una hora mas tarde, siempre y cuando el clima lo permitiera.

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Orlando no es ajeno a este tipo de tormentas veraniegas. En cuestión de minutos, el campo pasó de jugable a encharcado, y la prioridad número uno para la organización fue la seguridad de jugadores, staff y público. No era cuestión de "esperar a que escampara un rato", sino de seguir estrictos protocolos ante la amenaza de descargas eléctricas.

Para los ingleses, este partido representaba la última prueba seria antes de su debut en el Mundial 2026. Con Jude Bellingham en el once inicial, como se esperaba, el retraso generó nerviosismo lógico en un equipo que busca afinar detalles en un entorno ya de por sí complicado por el viaje y el jet lag.

Desde el lado costarricense, el retraso también afectó su preparación. La Sele se encuentra en una fase de construcción rumbo al torneo, y cada minuto cuenta en un amistoso de este nivel.

Inglaterra vs Costa Rica: ¿A qué hora se reprogramó el partido amistoso?

Mientras los operarios trabajaban en el drenaje del campo y los equipos esperaban en sus concentraciones, los fans en el estadio y los que seguían el partido por televisión se armaron de paciencia. Este tipo de incidentes son más habituales de lo que parece en partidos disputados en zonas propensas a tormentas, pero siempre generan incertidumbre hasta el silbatazo inicial.