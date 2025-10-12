    Ghana

    Ghana vence a Comoras y asegura un lugar en el Mundial 2026

    El conjunto de las Estrellas Negras se impuso por la mínima para clasificarse a su quinta Copa del Mundo.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Ghana disputará su quinta Copa del Mundo.
    Ghana disputará su quinta Copa del Mundo.

    Se suma un nuevo invitado al Mundial del 2026 luego de que la Selección de Ghana lograra su boleto tras vencer como local al combinado de Comoras por la mínima en partido de la primera fase de las eliminatorias africanas.

    PUBLICIDAD

    El conjunto de las Estrellas Negras se impuso con anotación de Kudus para asegurarse el primer lugar de su grupo y el boleto a su quinta Copa del Mundo de su historia.

    Ghana ha participado en los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2022, y su mejor participación fue en Sudáfrica donde se metieron hasta la fase de los Cuartos de Final donde cayeron ante Uruguay.

    Con esta nueva clasificación al Mundial, las Estrellas Negras buscan superar lo realizado en el Qatar donde se quedaron en la fase de grupos.

    Ghana se sumó a Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia como las selecciones africanas que ya tienen boleto a la Copa del Mundo del 2026.

    Video Esta selección se convierte en la 19 en clasificar al Mundial 2026
    Relacionados:
    GhanaMundial 2026Mohammed Kudus

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD