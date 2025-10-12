Se suma un nuevo invitado al Mundial del 2026 luego de que la Selección de Ghana lograra su boleto tras vencer como local al combinado de Comoras por la mínima en partido de la primera fase de las eliminatorias africanas.

El conjunto de las Estrellas Negras se impuso con anotación de Kudus para asegurarse el primer lugar de su grupo y el boleto a su quinta Copa del Mundo de su historia.

Ghana ha participado en los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2022, y su mejor participación fue en Sudáfrica donde se metieron hasta la fase de los Cuartos de Final donde cayeron ante Uruguay.

Con esta nueva clasificación al Mundial, las Estrellas Negras buscan superar lo realizado en el Qatar donde se quedaron en la fase de grupos.

Ghana se sumó a Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia como las selecciones africanas que ya tienen boleto a la Copa del Mundo del 2026.