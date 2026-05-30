Mundial 2026 Por qué le dicen Las Barras y las Estrellas a la Selección de Estados Unidos: origen e historia del apodo El origen del mote del equipo estadounidense se debe principalmente en relación de su bandera.

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La selección de Estados Unidos que es anfitriona del Mundial 2026 t iene un apodo al que siempre se le hace referencia alrededor del mundo, ese mote es el de Las Barras y las Estrellas.

Este sobrenombre tiene total relación con la bandera del país en Norteamérica, aunque de igual forma tiene un par de apodo más.

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El USMNT es una de las selecciones que ha asistido en la era reciente de forma continua a la Copa Mundial de la FIFA y con su participación en la justa de Mundial 2026, Estados Unidos llegará a un total de 12 participaciones en este tipo de eventos.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS



Esta historia del origen del apodo del cuadro de Las Barras y las Estrellas no tiene una fecha exacta, pero es por su bandera. También se le conoce como USMNT y The Yanks.

Estados Unidos usa su bandera, compuesta de 13 barras que son divididas en siete rojas y seis blancas, además del recuadro azul con las 50 estrellas de los estados de todo el país.