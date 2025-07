No fue la inacción de la gente de selecciones nacionales de México como ha ocurrido otras tantas veces por la que Diego Luna optó por jugar con Estados Unidos y no por el Tri. Que se enfrentarán, por cierto, el domingo en la Final de la Copa Oro .

México o Estados Unidos

Hace tres años en una entrevista con Brian Sciaretta para America Soccer Now , que recoge el Diario Marca, comentó ese sentimiento que lo hace jugar para Estados Unidos y no para México.

"Cuando empecé a crecer me di cuenta de que también soy mexicano , hablo español y mis padres son de México. Así que empecé a ponerlo en perspectiva: respeto y amo a México, y me encanta ser mexicano , pero crecí en Estados Unidos ", explicó.

"Creo que es algo de lo que uno debe estar orgulloso. Nací y me crie en Estados Unidos, me dio lo que tengo ahora. Me trajo hasta donde estoy, y creo que es algo importante que hay que poner en perspectiva: nací y crecí en Estados Unidos, así que es justo jugar para el país que me crio y me convirtió en quien soy", finalizó.