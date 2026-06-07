    Mundial 2026

    La selección de España viaja a México para enfrentar a Perú

    El conjunto ibérico emprende el vuelo rumbo a territorio mexicano para su último compromiso rumbo al Mundial 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video La selección de España viaja a México para enfrentar a Perú

    El Mundial 2026 está cada vez más cerca de iniciar y las distintas selecciones que lo disputarán juegan sus últimos partidos amistosos para llegar en la mejor de las formas al torneo de la FIFA, tal es el caso de España.

    El conjunto ibérico tendrá su último ensayo rumbo a la justa mundialista frente a su similar de Perú y, a pesar de que ya se encuentra en su sede en Chattanooga, Tennessee, lo isputará en territorio mexicano, en la ciudad de Puebla.

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    Ante esto, la selección de España ya viaja a territorio mexicano para disputar su último amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que a través de sus redes sociales avisó que ya iba en camino.

    Allá vamos, México!", anunció a través de sus redes sociales La Roja, con fotos de varios de sus jugadores listos para emprender el viaje.

    España se medirá en amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Perú, en encuentro a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla en punto de las 8:00 de la noche de este lunes 8 de junio.

    La llamada Furia Roja se encuentra insertada en el Grupo H del magno torneo de la FIFA, donde se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

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