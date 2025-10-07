Argentina no podrá contar con Nicolás Otamendi para el inicio del Mundial 2026
Lionel Scaloni no podrá contar con un jugador importante para comenzar la defensa del título mundial.
El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá va tomando forma cada Fecha FIFA, en la última de septiembre se consumaron los equipos de la Conmebol, liderados por Argentina, la campeona vigente.
En ese último encuentro entre la Albiceleste y Ecuador hubo dos jugadores expulsados, uno por bando, del lado de los de Lionel Scaloni fue Nicolás Otamendi, mientras que los ecuatorianos perdieron a Moisés Caicedo.
Este día, la Comisión Disciplinaria de FIFA dio a conocer que estarán un partido suspendido, por lo que se perderán el primer encuentro de sus respectivas selecciones en la Copa del Mundo por esta razón.
La Selección Argentina finalizó la eliminatoria de Conmebol con 38 puntos en 18 jornadas disputadas, mientras que Ecuador quedó en segundo lugar con 29 unidades en el mismo número de juegos.
En la Fecha FIFA de octubre, Argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico, primero en Miami y después en Chicago. Ecuador por su parte, se medirá ante Estados Unidos en Austin y a la Selección Mexicana en el Estadio de Guadalajara.